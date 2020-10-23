Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве

Распространение коронавируса в Москве в настоящий момент замедляется, заявил мэр города Сергей Собянин.
Рост идёт, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста, — сказал он.
Глава города
По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в городе
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал регионы действовать аккуратно в вопросах ограничительных мер по коронавирусу. Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность людей, при этом минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.