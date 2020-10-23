Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/0983715e-153d-11eb-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавируса в Москве в настоящий момент замедляется, заявил мэр города Сергей Собянин.

Рост идёт, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста, — сказал он.

Глава города отметил в эфире телеканала «Россия 1», что эпидемия в столице замедляется.

По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в городе зафиксировали 5478 новых случаев заражения. Днём ранее заболели 4413 человек, 21 октября — 4389.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал регионы действовать аккуратно в вопросах ограничительных мер по коронавирусу. Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность людей, при этом минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.