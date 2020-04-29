Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

https://static.news.ru/photo/40046c0a-8b00-11ea-899b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что в столичных больницах сейчас находятся 17 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом, ситуация по заболеваемости этой инфекцией в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Последние дней семь складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Такое ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждёт только спад​, — сказал в эфире «России 24» Собянин.

Он уточнил, что в последние дни в столице фиксируется по 2,5 — 3 тыс. заболевших. При этом градоначальник подчеркнул, что впереди предстоят ещё «очень большие испытания». По его словам, пройдена только четверть пути.

Как писал NEWS.ru, Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. В регионе зафиксирован рост заболеваемости на уровне 5–7%. Губернатор предположил, что снижение продолжится. По его словам, в Подмосковье достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с новым заболеванием. Недавно был заключён контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.