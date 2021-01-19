Собянин: в Москве снижается заболеваемость коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям.
В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям, — сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
Мэр также рассказал, что первую дозу вакцины получили около 200 тысяч человек, больше половины привитых люди старше 60 лет,
Ранее Собянин продлил ограничения в Москве до 21 января: вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования и спортшколы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. К очному обучению с 18 января вернулись столичные школьники. Также до 21 января продлевается режим удалённой работы, по нему работодатели должны перевести на удалённый режим не менее 30% сотрудников. Ряд ограничений может быть снят, если не произойдёт ухудшения эпидемиологической ситуации и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости будет устойчивой.
Как писал NEWS.ru, в Москве с 20 января откроются выездные пункты вакцинации от коронавируса. Первые шесть пунктов будут расположены в головном офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, в «Геликон-опере», фуд-молле «ДЕПО», в ГУМе и других торговых центрах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.