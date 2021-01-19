Собянин: в Москве снижается заболеваемость коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ed13f8f4-5a47-11eb-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям.

В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям, — сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

Мэр также рассказал, что первую дозу вакцины получили около 200 тысяч человек, больше половины привитых люди старше 60 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее Собянин продлил ограничения в Москве до 21 января: вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования и спортшколы будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. К очному обучению с 18 января вернулись столичные школьники. Также до 21 января продлевается режим удалённой работы, по нему работодатели должны перевести на удалённый режим не менее 30% сотрудников. Ряд ограничений может быть снят, если не произойдёт ухудшения эпидемиологической ситуации и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости будет устойчивой.

Как писал NEWS.ru, в Москве с 20 января откроются выездные пункты вакцинации от коронавируса. Первые шесть пунктов будут расположены в головном офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, в «Геликон-опере», фуд-молле «ДЕПО», в ГУМе и других торговых центрах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.