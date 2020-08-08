Собянин сообщил, сколько москвичей живут в предаварийных домах

https://static.news.ru/photo/ac7f17d6-da0b-11ea-9f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллион людей проживают в столице в домах, находящихся в предаварийном состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что именно поэтому программа реновации так важна для города.

Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живут в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Собянин.

Градоначальник также подчеркнул, что при строительстве новых кварталов важно не забывать про создание соцобъектов, парков и скверов.

Как писал NEWS.ru, специальное мобильное приложение для удобства участников программы реновации появится в Москве. В программе будет указан статус готовности квартиры, рассказано об особенностях проектирования домов и обустройства прилегающих территорий. Участник реновации сможет через приложение удалённо оформить документы, необходимые для переезда.

Московские власти запустили программу реновации летом 2017 года. Планируется расселить около миллиона человек, которые проживают в 350 тысячах квартир общей площадью 16 млн кв. метров. По этой программе уже введены в эксплуатацию более 50 домов.