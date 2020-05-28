Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-клубы

https://static.news.ru/photo/b7a6930c-a101-11ea-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти разрешат работу салонам красоты и фитнес-клубам, если будет сохраняться динамика снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если позволит ситуация, если будет сохраняться динамика снижения заражения населения, то, конечно, будут и следующие шаги, связанные и с фитнес-залами, и с салонами красоты, — рассказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Режим ограничений на территории Москвы будет сохраняться до появления вакцины от коронавирусной инфекции. Собянин подчеркнул, что это не значит, что люди должны всё время сидеть взаперти.

Ранее столичные власти продлили режим самоизоляции до 14 июня. При любом выходе из дома москвичи должны соблюдать масочный и перчаточный режимы и социальное дистанцирование.

NEWS.ru писал, что во всех больницах Москвы возобновят плановую госпитализацию с 1 июня. По словам Собянина, возвращение к прежним объёмам будет проходить постепенно. Поликлиники с этой недели начали наращивать объёмы оказания плановой помощи.