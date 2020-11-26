Собянин опроверг информацию о переводе школьников 1–5-х классов на удалёнку

https://static.news.ru/photo/9e2cf91c-2ffd-11eb-9962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

У московских властей нет планов по переводу школьников 1–5-х классов на дистанционное обучение.

Нет планов по переводу с первого по пятый класс на дистанционку, продолжают учиться очно, хотя высказываются просьбы от родителей, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, детей с первого по пятый класс оставить одних дома практически невозможно, за ними необходимо следить родителям.

Собянин рассказал, что в настоящее время было закрыто 1500 классов. В них были обнаружены инфицированные коронавирусом, из-за этого 45 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Ещё 10 тысяч учатся удалённо по требованию родителей.

Мэр подчеркнул, что относительно небольшие группы родителей просят перевести детей на дистанционное обучение. Они могут организовать голосование на родительском собрании, чтобы решить вопрос перевода школьников на дистанционное либо очное обучение. Если большинство родителей проголосуют за какой-то вариант, директор обязан будет организовать такую возможность, напомнил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что в столице принимаются минимальные ограничения на фоне пандемии. Сектора экономики не планируют закрывать. Текущая ситуация в Москве носит контролируемый характер. Это позволяет системе здравоохранения работать в стабильном режиме.

Как писал NEWS.ru, московские власти готовы к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего подготовлено около 300 пунктов.