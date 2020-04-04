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Собянин обязал предприятия Москвы принять меры против коронавируса.

Московские предприятия обязали создать условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование в 1,5 м между работниками и посетителями, — написал мэр в своём блоге.

Он добавил, что из рекомендательного это требование становится обязательным. При этом он поблагодарил руководителей предприятий, большинство из которых очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче.

С 30 марта Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора.