Собчак: в Казани поручили мониторить соцсети студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что в казанском филиале Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) старостам групп поручили мониторить социальные сети студентов. По данным ее холдинга «Осторожно, Media», старостам необходимо внести активную ссылку на соцсети студентов и указать все их аккаунты, в том числе закрытые. В форме, которая, как утверждается, была разослана вместе с поручением, ответственным лицам необходимо указать наличие на страницах экстримистских материалов, информации суицидальной направленности и непристойных фото.

При этом важно внести активную ссылку на социальные сети студента, а также указать аккаунты не только с вымышленными данными, но и закрытые. Как следует из студенческих чатов, указания старостам спущены из отдела по воспитательной работе вуза, — написала Собчак.

Собчак также опубликовала, предположительно, скриншоты студенческих чатов, в которых отмечается, что подобная практика проводилась до этого в колледже, поэтому старосты «прекрасно справятся» и сейчас.

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