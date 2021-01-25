Снегопад не помог Крыму запастись водой

https://static.news.ru/photo/54c3fe82-5ef7-11eb-a811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Водохранилища Крыма не смогли существенно пополниться за счёт снегопада, заявил генеральный директор государственного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счёт поверхностного стока главной гряды Крымских гор, потоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание, — цитирует Баженова «МК в Крыму».

Глава республики Сергей Аксёнов отметил, что региональные власти продолжат ориентироваться на «худшую ситуацию» в сфере водоснабжения. Местные жители будут получать воду из подземных источников.

С 16 по 20 января полуостров накрыл сильный снегопад. Уровень снега в горах оставался на отметке 25 мм. После 20 января в Крыму установилась тёплая погода, в отдельных местах воздух прогрелся до плюс 13 градусов.

С августа 2020 года некоторые районы Республики Крым, включая Симферополь, перешли на ограниченную подачу воды по графику в связи с засухой. В январе 2021 года на полуострове начали строить опреснитель, работы планируется завершить к 2023 году.

Как писал NEWS.ru, климатолог Владимир Рябов заявил, что лето 2021 года в Крыму может быть засушливым. По его словам, редкие осадки не поспособствуют восполнению «страдающих» от засухи водохранилищ. Специалист не исключил, что летом над территорией полуострова пройдут ливневые дожди, которые помогут водохранилищам восстановиться, но вероятность такой ситуации составляет 20–30%.