Засуха и Зеленский оставляют Крым без воды

Проблема снабжения Крыма пресной водой вновь обострилась. Из-за обмеления водохранилищ с 24 августа вводятся ограничения в Симферополе и более чем в 30 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. По словам специалистов, подобная ситуация не возникала с прошлого столетия. При этом Украина по-прежнему отказывает в поддержке полуострова. Несмотря на декларируемую бескомпромиссность Киева, единства мнений по вопросу водоснабжения среди украинского руководства нет, и потенциально он может стать предметом торга на политическом треке.

Об обмелении водохранилищ крымские власти сообщали ещё в начале августа, после чего анонсировали поэтапное введение ограничений. В некоторых попавших под них населённых пунктах воду будут подавать лишь в определённые утренние и вечерние часы. В жилые районы воду решено подвозить автоцистернами, а в школах и детских садах установят отдельные ёмкости. Только в Симферополе на эти цели было выделено более 27 миллионов рублей.

До присоединения полуострова к России в 2014 году его водоснабжением на 80% занималась украинская сторона — из Днепра через Северо-Крымский канал, пролегающий в Херсонской области, граничащей с республикой. Сейчас его по-прежнему контролирует Киев, принявший на фоне обострения отношений с Москвой решение выстроить дамбу, которая лишает крымчан доступа к пресной воде.

Российское руководство неоднократно поднимало вопрос о возобновлении водоснабжения, но украинские власти непреклонны. На днях президент Украины Владимир Зеленский вновь подтвердил свою позицию.

Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос, — заявил он.

По словам президента, водоснабжение полуострова будет восстановлено только при условии возвращения республики в состав Украины.

Однако в бескомпромиссном заявлении Зеленского сразу несколько слабых мест. Во-первых, всем понятно, что передача Крыма Украине невозможна: российское руководство уже неоднократно об этом заявляло. Во-вторых, вопрос водоснабжения действительно поднимают политики не только в республике и в Москве, но и в Киеве. Так, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ограничивать поступление пресной воды в Крым нельзя, поскольку украинские власти считают полуостров собственной территорией.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымское водоснабжение всё чаще становится предметом откровенных политических спекуляций. В июле командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа высказывал прогноз относительно возможной попытки России силовым методом взять под контроль канал в Херсонской области. Однако эксперты считают, что Москва не пойдёт на такой шаг из-за его нецелесообразности. Даже если допустить захват Северо-Крымского канала, проблему водоснабжения это не решит: украинская сторона просто может сделать дамбу в другом месте.

Выходом для России могли бы стать технологические решения по израильскому образцу — использование опреснительных сооружений и т. д. Хотя крымская администрация в 2014 году и даже позднее обсуждала подобные меры, дальше разговоров дело не пошло, и за шесть лет полуостров неоднократно сталкивался с нехваткой воды. Российские чиновники считают, что создание одного энергоопреснительного комплекса (ЭОК) обойдётся бюджету в 50 млрд рублей. Специалисты, в свою очередь, говорят о куда меньших суммах — до 20 млрд.

Синоптики прогнозируют, что засушливая погода, вызвавшая обмеление водохранилищ полуострова, продержится в Крыму как минимум до октября. Это ставит серьёзный вызов перед властями республики, поскольку сохранять ограничения на протяжении двух месяцев не так легко, а имеющихся запасов воды, перераспределяемых между разными частями полуострова, может и вовсе не хватить на этот период.

Для Киева ситуация, при которой Москва не принимает радикальных мер по обеспечению полуострова водой, потенциально выгодна. Тема водоснабжения и открытия Северо-Крымского канала в перспективе вполне может оказаться предметом закулисного торга при обсуждении урегулирования ситуации в Донбассе.