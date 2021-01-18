Климатолог предсказал Крыму засуху летом 2021 года

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Климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов заявил, что лето 2021 года в Крыму может быть засушливым. По его словам, редкие осадки не поспособствуют восполнению «страдающих» от засухи водохранилищ.

Специалист заметил, что существует определённый цикл, согласно которому три-четыре года продолжается влажная «эра», после чего наступает засуха. На базе этого цикла эксперт выдвинул свой прогноз.

Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, — рассказал Рябов, слова которого приводит пресс-служба КФУ.

Впрочем, климатолог не исключил, что летом над территорией полуострова пройдут ливневые дожди, которые помогут водохранилищам восстановиться. Тем не менее вероятность такой ситуации составляет 20–30%.

Также специалист высказался о возможном пополнении водохранилищ благодаря зимним осадкам. По его словам, чтобы водохранилища смогли восстановиться, за неделю должно выпасть примерно 100 мм осадков, однако это также маловероятно, так как месячная норма осадков для Крыма составляет всего 40–50 мм.

Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма — это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объёма запасов воды не дают, — добавил Рябов.

За январь 2021 года, по данным крымского гидрометцентра, на полуострове выпало 34 мм осадков, что составляет до 80% от месячной нормы. По словам учёного, выпавшие осадки образуют небольшой сток, но существенного наполнения водохранилищ ожидать пока нет оснований.

Напомним, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели.

Ранее NEWS.ru писал, что структурам ООН следует взяться за выполнение возложенных на них функций и положить конец водной блокаде Крыма. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.