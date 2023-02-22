Над Херсоном в среду, 22 февраля, был сбит украинский самолет-штурмовик Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителя российских экстренных служб. По имеющейся информации, самолет летел обстреливать Новую Каховку.
Сегодня в районе 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25, который летел обстреливать Новую Каховку, — рассказал источник.
Он также добавил, что представители ВСУ не совершают попыток отыскать экипаж сбитого самолета из-за опасности попасть под новый обстрел.
Ранее сообщалось, что военные ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ в районе населенного пункта Дарьевка под Херсоном. В результате артобстрела были убиты четверо украинских военных. По сведениям СМИ, в поселке Камышаны российские артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом.
Также СМИ сообщили, что российские военные уничтожили десант Вооруженных сил Украины, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан. По имеющимся данным, в десантную группу ВСУ входили около 20 человек.