Российские пехотинцы расстреляли десант ВСУ на левом берегу Днепра WarGonzo: российская пехота уничтожила десант ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские военные уничтожили десант Вооруженных сил Украины, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан. По информации канала, в десантную группу ВСУ входили около 20 человек. В Минобороны России информацию не комментировали.

Наша пехота при поддержке артиллерии ликвидировала группу около 20 боевиков и пресекла попытку врага провести разведку боем. Отметим, что пехота вела стрелковый бой на протяжении 30 минут, — указано в сообщении.

18 февраля ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ в районе населенного пункта Дарьевка под Херсоном. В результате артобстрела были убиты четверо украинских военных. По сведениям агентства, в поселке Камышаны российские артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ. Он был поражен из гаубиц Д-20 при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Для корректировки удара применялись беспилотники.