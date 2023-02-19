Под Херсоном уничтожили американскую радиолокационную станцию ВС России уничтожили под Херсоном американскую радиолокационную станцию

Фото: Министерство обороны РФ

ВС России уничтожили в районе населенного пункта Дарьевка под Херсоном американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Также погибли четыре украинских военных. По сведениям агентства, в поселке Камышаны российские артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом.

Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа «пикап», потери: четверо погибших военных ВСУ, один ранен, — сообщил собеседник агентства.

19 февраля РИА Новости сообщило, что российские военные уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) при помощи огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Как отметил один из участников операции, для решения задачи понадобилось два неуправляемых реактивных снаряда.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ. Катер был поражен из гаубиц Д-20 при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.