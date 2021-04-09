СМИ: спасателей Москвы обязали не ездить на вызовы «вхолостую»

Спасателей Москвы обязали сократить траты топлива, так как МЧС не успело заключить контракты на поставку горючего, сообщило издание Mash. В ведомстве эту информацию отрицают.
По информации,
В пресс-службе ведомства
Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов, — отметили в МЧС.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ рассказали, что повышение на топливо в текущем году обусловлено целым рядом факторов, одним из которых является ограничение нефтедобычи в соответствии с соглашением ОПЕК+.
В числе других критериев подорожания топлива в ведомстве назвали сезонное повышение спроса как в России, так и за рубежом, рост цен на нефть в условиях неизменности котировки российской валюты, повышение экспортных цен, снижение предложения на биржевых торгах, а также морозы.