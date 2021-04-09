СМИ: спасателей Москвы обязали не ездить на вызовы «вхолостую»

https://static.news.ru/photo/bae0ce60-9a21-11eb-aa61-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасателей Москвы обязали сократить траты топлива, так как МЧС не успело заключить контракты на поставку горючего, сообщило издание Mash. В ведомстве эту информацию отрицают.

По информации, размещённой в Telegram-канале Mash, от сотрудников министерства потребовали не выезжать на вызовы «вхолостую», а также обходиться минимальным количеством машин на пожарах. Издание опубликовало фотографию факсограммы, которая подписана начальником ГУ МЧС по Москве Сергеем Желтовым.

В пресс-службе ведомства сообщили сотрудникам РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.

Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов, — отметили в МЧС.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ рассказали, что повышение на топливо в текущем году обусловлено целым рядом факторов, одним из которых является ограничение нефтедобычи в соответствии с соглашением ОПЕК+.

В числе других критериев подорожания топлива в ведомстве назвали сезонное повышение спроса как в России, так и за рубежом, рост цен на нефть в условиях неизменности котировки российской валюты, повышение экспортных цен, снижение предложения на биржевых торгах, а также морозы.