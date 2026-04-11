11 апреля 2026 в 11:16

В Дагестане сократилось число подтопленных домов и участков

Число подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 762, сообщает МЧС России. В ведомстве отметили, что количество затронутых паводками приусадебных участков упало до 812. При этом спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий подтопления.

Спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия паводка в Дагестане. В пяти муниципальных образованиях региона остаются подтопленными девять населенных пунктов: всего 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог, – говорится в публикации.

В МЧС добавили, что в 16 пунктах временного размещения находятся 524 человека, в том числе 175 детей. Там специалисты МЧС оказывают им психологическую помощь.

Ранее жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.

Причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка, заявил глава региона Сергей Меликов. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.

