Следователи проверяют обстоятельства смертельной полицейской погони в Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму следователи устанавливают обстоятельства гибели водителя в результате полицейской погони и стрельбы в пригороде Феодосии, сообщили «МК в Крыму» в региональном управлении Следственного комитета России. Инцидент произошел около 23:00 1 мая.

По предварительным данным, экипаж ГИБДД, дежуривший в селе Ближнее, попытался остановить автомобиль Nissan Primera, водитель которого вызвал у правоохранителей подозрения. Мужчина попытался скрыться, после чего началась погоня. Полицейские по громкой связи потребовали у нарушителя остановить машину, затем, в соответствии с законом, инспектор применил табельное оружие, несколько раз выстрелив в воздух и по колесам автомобиля.

Региональный главк МВД опубликовал в соцсетях видеозапись преследования. На кадрах видно, как после очередного выстрела автомобиль нарушителя повело влево, после чего он вылетел на обочину, врезался в ограду и опрокинулся.

Сообщается, что водитель погиб на месте из-за ранения в голову, которое случилось из-за рикошета пули. Его 48-летний пассажир получил многочисленные травмы и госпитализирован. Сотрудники СКР проверяют все обстоятельства случившегося, действиям полицейских будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае автомобиль Mercedes-Benz G-класса при попытке уйти от погони полиции на трассе Красноярск — Канск загорелся на ходу, после чего врезался в отбойник. Водитель Gelandewagen выжил, он был трезв, у него также были документы на внедорожник. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.