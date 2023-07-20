Сладков рассказал об изменении тактики ВСУ на линии фронта Сладков рассказал, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка-Липовое восточнее Соледара, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он предположил, что ВСУ опасаются наступления российской армии и отказываются от своих наступательных действий.

При варианте сплошного минирования враг опасается наших наступательных действий и отказывается от своих наступательных действий. То есть период контрнаступления на этом направлении может закончиться, — написал Сладков.

Он уточнил, что украинские военные наступают одновременно несколькими группами по 20 человек, при поддержке от трех до пяти единиц бронетехники, однако несут потери из-за работы российской артиллерии и отходят.

Сладков отметил, что ВСУ активно используют дроны, которые периодически достигают целей. Военкор сделал вывод, что это говорит об имеющемся запасе боеприпасов и желании украинской армии погасить активн6ость ВС РФ около линии соприкосновения.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ВСУ считают российские мины самым страшным оружием ВС РФ. Эксперт объяснил, что подобные препятствия заставляют постоянно смотреть под ноги, не обращая внимания на происходящее вокруг.