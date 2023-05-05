Скрывшийся от суда на СВО мэр избежал ареста Суд отказал в аресте мэра Большого Камня Абушаева, участвующего в СВО

Фото: Администрация городского округа Большой Камень

Рустям Абушаев

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства о заочном аресте мэра Большого Камня Рустяма Абушаева, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Вопрос рассматривался уже второй раз. Абушаев, обвиненный в мошенничестве, недавно вышел на связь из зоны военной операции на Украине.

Фрунзенский районный суд города Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры в виде заключения под стражу в отношении Абушаева, — сообщили в суде.

В марте 2023 года чиновника объявили в розыск и арестовали. После этого в Сети появилась видеозапись, на которой Абушаев в военной форме сообщает о нахождении в зоне проведения спецоперации. Глава добровольческого батальона подтвердил журналистам, что мэр действительно там. После этого суд отменил свое решение и направил дело на пересмотр.

Сообщалось, что Абушаев по-прежнему находится в розыске. Несмотря на то, что чиновник вступил в ряды добровольцев, он официально является главой Большого Камня и фигурантом уголовного дела о незаконной выдаче земель на Де-Фризе и в поселке Ключевом. Также его подозревают в участии в деятельности компании, выдававшей в аренду торговые площади.