Против троих участников драки в Ковдоре завели дело о хулиганстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи задержали трех человек после массовой драки в Ковдоре Мурманской области, сообщается на сайте регионального управления СКР. В отношении них расследуется уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое мужчин 1991, 2001, 2003 годов рождения. <...> Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения, — сказано в сообщении.

Как стало известно, конфликт возник из-за того, что молодого человека «неславянской внешности» не пустили с девушкой в местный клуб и он затеял драку, позвав к клубу нескольких друзей. На следующую ночь после произошедшего на улицы вышли десятки человек, которые скандировали ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта. После этого полицейским пришлось усилить патрулирование в Ковдоре.

В Мурманской областной общественной организации «Культурный центр "Азербайджан"» заявили, что не считают причиной инцидента международные отношения. По их мнению, речь идет о продолжении событий двухлетней давности, когда группы местных жителей сожгли машины азербайджанцев и вымогали у них деньги.