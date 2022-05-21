Склад с семечками загорелся в Пензенской области

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл на складе с семенами подсолнечника в Каменке Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.

В 19:30 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Пензенская область, город Каменка, переулок Калинина, дом 13. На территории Каменского элеватора горит склад с семечкой подсолнуха, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, угрозы распространения огня не было. Пожар был локализован в 21:00 мск. Пострадавших нет.

Пару дней назад в Пензе произошёл пожар в общежитии в исправительной колонии № 4, эвакуировано 100 человек. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что женщина и трёхлетний ребёнок погибли в результате пожара, который произошёл в частном доме в Красноярском крае.