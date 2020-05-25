СК возбудил дело после крушения Ми-8 на Чукотке

https://static.news.ru/photo/9e915fa8-9f28-11ea-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».

В рамках расследования следователи осматривают место происшествия, осуществляют выемку образцов топлива и предполётной документации.

26 мая во время испытаний после технического обслуживания вертолёт Ми-8 одного из силовых ведомств совершил жёсткую посадку на аэродроме Угольные Копи и загорелся. Погибли четыре человека — члены экипажа. Неисправность была обнаружена, когда вертолёт находился на расстоянии 30 метров от земли.

Также после того как пожарные потушили разбившийся вертолёт, удалось найти бортовой самописец и прибор регистрации параметров полёта. По словам знакомого с ситуацией источника, оба прибора почти не пострадали ни во время крушения Ми-8, ни при последовавшем за авиакатастрофой пожаре.

Как писал NEWS.ru, на Чукотке ввели временный запрет на полёты военных вертолётов Ми-8 после крушения такой машины на Чукотке. Все полёты приостановлены до выяснения причин ЧП.