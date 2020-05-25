Четверо погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Анадыре

https://static.news.ru/photo/b90ceaf6-9eff-11ea-b9b0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский военный вертолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Анадыря.
Точное число пострадавших в результате ЧП на данный момент неизвестно. По предварительным данным, четверо человек погибли. Причины произошедшего выясняются.
Во время испытаний после технического обслуживания вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств совершил жёсткую посадку и загорелся. Погибли 4 человека — члены экипажа, — цитирует информированный источник «Интерфакс».
Уточняется, что неисправность была обнаружена, когда вертолёт находился на расстоянии 30 метров от земли.
Как писал NEWS.ru ранее, уголовное дело по статье о нарушении правил полётов, повлекших тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ), возбуждено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Московской области.