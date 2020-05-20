СКР возбудил дело в связи с крушением вертолёта в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/52938c02-9a78-11ea-880e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело по статье о нарушении правил полётов, повлекших тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ), возбуждено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Московской области.

В настоящее время изъяты бортовые самописцы воздушного судна, образцы топлива и предполётная документация. Кроме того, осмотрены тела погибших членов экипажа и назначены судмедэкспертизы. Следователи также ведут поиск очевидцев аварии, сообщается на сайте СКР.

Инцидент произошёл 19 мая в Клинском районе Подмосковья. Примерно через полчаса после вылета с аэродрома вертолёт перестал выходить на связь. Позднее в результате поисковых операций воздушное судно было обнаружено на земле. На его борту находились три человека. Все они погибли.

Как писал NEWS.ru, в качестве предварительной версии причиной аварии называется техническая неисправность.