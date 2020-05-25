Чёрные ящики обнаружены на месте крушения Ми-8 в Анадыре

https://static.news.ru/photo/27ac421a-9f08-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найденные на месте крушения военного вертолёта в Анадыре чёрные ящики находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил источник в экстренных службах региона.

Бортовой самописец и прибор регистрации параметров полёта удалось найти после того, как пожарные потушили разбившийся вертолёт. По словам знакомого с ситуацией источника, оба прибора почти не пострадали ни во время крушения Ми-8, ни при последовавшем за авиакатастрофой пожаре, сообщает РИА Новости.

На аэродром Угольные Копи (Чукотский автономный округ), где произошла авария, вылетела комиссия Главного командования ВКС России, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, во время испытаний после технического обслуживания вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств совершил жёсткую посадку и загорелся. Погибли 4 человека — члены экипажа.