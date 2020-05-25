Полёты военных Ми-8 временно запретили после ЧП на Чукотке

https://static.news.ru/photo/d4e74bf0-9f17-11ea-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Чукотке ввели временный запрет на полёты военных вертолётов Ми-8 после крушения такой машины на Чукотке. Все полёты приостановлены до выяснения причин ЧП.

Временный запрет на сутки действует на полёты военных Ми-8, до выяснения причин, — передаёт ТАСС слова источника.

26 мая во время испытаний после технического обслуживания вертолёт Ми-8 одного из силовых ведомств совершил жёсткую посадку на аэродроме Угольные Копи и загорелся. Погибли четыре человека — члены экипажа. Неисправность была обнаружена, когда вертолёт находился на расстоянии 30 метров от земли.

Также после того как пожарные потушили разбившийся вертолёт, удалось найти бортовой самописец и прибор регистрации параметров полёта. По словам знакомого с ситуацией источника, оба прибора почти не пострадали ни во время крушения Ми-8, ни при последовавшем за авиакатастрофой пожаре.

Как ранее писал NEWS.ru, уголовное дело по статье о нарушении правил полётов, повлёкших тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ), возбуждено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Московской области.