СК опубликовал видео с задержанным дезертиром из Новошахтинска

Фото: СК РФ

Следственный комитет России по Ростовской области опубликовал видео с задержанным дезертиром из Новошахтинска Павлом Николиным, напавшим на местных сотрудников полиции. В Telegram-канале СК уточнили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РФ. По данным комитета, расследование продолжается.

Следственными органами СК России по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о нападении на сотрудников ОМВД России по г. Новошахтинску, в результате которого один сотрудник полиции получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в медицинское учреждение (ст. 317 УК РФ, ст.222 УК РФ), — сказано в сообщении СК.

Ранее в МВД по Ростовской области сообщили, что в Новошахтинске злоумышленник открыл огонь из пулемета по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Мужчину разыскивали около суток: город был перекрыт, движение транспорта остановлено. 7 декабря злоумышленника задержали на заброшенном складе в Ростовской области.

Позже СМИ сообщали, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, мог быть боец ЧВК «Вагнер» Павел Николин. Telegram-канал ВЧК ОГПУ сообщает, что дезертир оказался налетчиком-рецидивистом. По информации канала, мужчина несколько раз был судим за кражи и разбой.