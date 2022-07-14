СК и МВД отреагировали на сообщения об уголовном деле против Галкина Ростовские главки СК и МВД не смогли подтвердить или опровергнуть возбуждение уголовного дела против Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Пресс-службы ГУ МВД и СК РФ по Ростовской области в комментариях NEWS.ru не стали подтверждать или опровергать возбуждение уголовного дела против российского телеведущего Максима Галкина. В ведомствах добавили, что у них «нет такой информации». Накануне блогер Гаспар Авакян на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области усмотрел признаки состава преступления по ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Он также разместил на своей странице соответствующий ответ ЦПЭ на свое обращение.

У нас нет информации по этим публикациям, к сожалению. Я вам не могут тут помочь, — подчеркнули в ГУ СК РФ по Ростовской области.

Сам блогер в беседе с NEWS.ru комментировать ситуацию отказался.

Нет у них материала, который ЦПЭ должен был отправить. Я направил запрос, жду ответа от СК. Я не даю комментариев, — отметил Авакян.

Он также предложил обратиться за разъяснением в сам ЦПЭ, но представители ведомства предложили вновь связаться с пресс-службой регионального главка МВД РФ.

Обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу [МВД], — подчеркнули в ЦПЭ.

Накануне Максим Галкин вышел на связь с поклонниками после слухов о покушении на него в Юрмале. Артист записал видео во время велопрогулки с сыном в лесу. Слухи о нападении на экс-ведущего появились накануне. Сообщалось, что на пятого мужа Пугачёвой напали с кулаками неизвестные, сам артист серьёзно пострадал и якобы даже находится в реанимации. В ответ шоумен показал, что с ним всё в порядке.

Семья Галкина и Пугачёвой живет в Юрмале в особняке, которому почти 100 лет. Вилла «Марта» находится на местной «Рублёвке лайт» — проспекте Булдури. По соседству находится дом Лаймы Вайкуле.

Ранее продюсер Сергей Лавров предположил, что нелестные высказывания Галкина в адрес России могут быть связаны с проблемами воспитания. По его мнению, «всё уходит корнями в детство».