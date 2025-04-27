Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 27 апреля? Последние новости.
Какова ситуация в Курской области ночью 27 апреля
Telegram-канал «Северный Ветер» написал, что российские разведчики вскрыли скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины в окрестностях Мирополья Сумской области. По данным канала, ВСУ хотели использовать штурмовиков для организации провокаций в направлении Гоптаровки. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«Наши разведчики вскрыли скопление живой силы и техники 21-й ОМБр ВСУ в окрестностях Мирополья (Сумская область). Противник намеревался использовать штурмовые группы для организации очередных провокации в направлении Гоптаровки (на границе Курской и Белгородской областей). Координаты были переданы подразделениям РХБЗ ГВ „Север“. Тяжелые огнеметные системы нанесли прицельное поражение, уничтожив личный состав и технику противника», — говорится в сообщении.
Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, эти сведения еще предстоит проверить.
«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — сказал собеседник агентства.
Посол добавил, что люди раскрыли места захоронений. Теперь с ними должны провести соответствующие процедуры по сбору данных, в том числе эксгумацию — она докажет насильственный характер смерти и выявление виновных, уточнил Мирошник.
Мирных жителей Курской области продолжают незаконно удерживать на Украине, заявила в своем Telegram-канале омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уточнила, что 52 человека вывезли украинские военные из России.
«До сих пор 52 жителя [Курской] области, вывезенные украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов справедливости и гуманности», — сообщила она.
Какая обстановка была в курском приграничье накануне
Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что ВСУ дистанционно минируют населенные пункты в приграничных районах Курской области по несколько раз.
«Наши войска нанесли поражения формированиям трех бригад ВСУ в Суджанском районе возле н. п. Горналь и Олешня. Авиация, артиллерия и операторы БПЛА уничтожали резервы противника в Сумской области», — пишут авторы канала.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Российские войска завершают зачистку украинских подразделений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным источника, в регионе идут бои за последние населенные пункты, где закрепились украинские силы. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.
«Российские части закрепились в окрестностях хутора Олешня и выбивают ВСУ», — говорится в публикации.
По информации канала, в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.
Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что на Сумском направлении российская армия освобождает занятые противником территории Курской области.
«За прошедшие сутки [ВС РФ] смогли пробиться к окраинам Олешни, а также достигли частной застройки на севере Горналя», — говорится в публикации.
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