Ситуация в Курской области ночью 27 апреля: бои в Сумской области, погибшие

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 27 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 27 апреля

Telegram-канал «Северный Ветер» написал, что российские разведчики вскрыли скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины в окрестностях Мирополья Сумской области. По данным канала, ВСУ хотели использовать штурмовиков для организации провокаций в направлении Гоптаровки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Наши разведчики вскрыли скопление живой силы и техники 21-й ОМБр ВСУ в окрестностях Мирополья (Сумская область). Противник намеревался использовать штурмовые группы для организации очередных провокации в направлении Гоптаровки (на границе Курской и Белгородской областей). Координаты были переданы подразделениям РХБЗ ГВ „Север“. Тяжелые огнеметные системы нанесли прицельное поражение, уничтожив личный состав и технику противника», — говорится в сообщении.

Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, эти сведения еще предстоит проверить.

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«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что люди раскрыли места захоронений. Теперь с ними должны провести соответствующие процедуры по сбору данных, в том числе эксгумацию — она докажет насильственный характер смерти и выявление виновных, уточнил Мирошник.

Мирных жителей Курской области продолжают незаконно удерживать на Украине, заявила в своем Telegram-канале омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уточнила, что 52 человека вывезли украинские военные из России.

«До сих пор 52 жителя [Курской] области, вывезенные украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов справедливости и гуманности», — сообщила она.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что ВСУ дистанционно минируют населенные пункты в приграничных районах Курской области по несколько раз.

«Наши войска нанесли поражения формированиям трех бригад ВСУ в Суджанском районе возле н. п. Горналь и Олешня. Авиация, артиллерия и операторы БПЛА уничтожали резервы противника в Сумской области», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российские войска завершают зачистку украинских подразделений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным источника, в регионе идут бои за последние населенные пункты, где закрепились украинские силы. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

«Российские части закрепились в окрестностях хутора Олешня и выбивают ВСУ», — говорится в публикации.

По информации канала, в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что на Сумском направлении российская армия освобождает занятые противником территории Курской области.

«За прошедшие сутки [ВС РФ] смогли пробиться к окраинам Олешни, а также достигли частной застройки на севере Горналя», — говорится в публикации.

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