Системы ПВО уничтожили три беспилотника под Воронежем

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении системами ПВО трех беспилотных летательных аппаратов под Воронежем. По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет, — написал глава региона.

Губернатор также добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Момент уничтожения одного из БПЛА попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах виден летящий световой заряд, яркая вспышка и искры. По данным канала, воронежцы слышали взрыв в небе над городом.

По данным источника SHOT, дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный аэродром Балтимор под Воронежем. Сбитые БПЛА шли на высоте 100 метров друг за другом и были поражены средствами ПВО. Обломки упали в том числе в Воронежское водохранилище. Тип уничтоженных дронов пока неизвестен.

Telegram-канал SHOT сообщил, что минувшей ночью прогремел взрыв в городе Курчатов, расположенном в нескольких километрах от Курской АЭС. По сведениям канала, сработала система ПВО. В некоторых домах в результате взрыва были выбиты стекла. Жители нашли обломки, которые, предположительно, могут быть фрагментами беспилотника. Минобороны Россию и местные власти эту информацию не комментировали.