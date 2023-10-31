Система ПВО перехватила беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Система ПВО перехватила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram. По данным ведомства, это произошло около 13:00 мск.

31 октября около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — указано в сообщении.

До этого министерство сообщило о перехвате еще одного беспилотника над территорией региона. Утром 31 октября Telegram-канал SHOT писал, что минувшей ночью танк ВСУ обстрелял Брянскую область. По информации канала, мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Канал уточнил, что обстрелу подверглось село Случовск, которое располагается примерно в одном километре от границы с Украиной. По населенному пункту было выпущено два снаряда калибра 125 мм.

Кроме того, глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что с начала боевых действий регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.