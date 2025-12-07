ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 08:59

«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных

Беженка заявила, как украинский военный до полусмерти избил женщину в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Демобилизованный военный ВСУ терроризировал жителей Торского в ДНР из-за подозрений в поддержке России, рассказала РИА Новости беженка Лина Полякова. По ее словам, мужчина участвовал в боевых действиях еще в ходе агрессии Киева против Донбасса.

Иру, соседку, приехал, ее дом из автомата расстрелял и побил ее до такой степени, что я вам не смогу предать — синяя была, мы ее откачивали, мы думали, что он ее застрелит. Если бы не его сослуживец, который его отбил, то убил бы женщину. Он нам угрожал, всей нашей улице, — сказала беженка.

Ранее штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Симба заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины после отхода из села Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике целенаправленно били по домам, в которых находились мирные жители. По его словам, они убивают людей, чтобы не допустить утечки информации о местах дислокации и преступлениях солдат.

До этого боец ВСУ из-за систематических издевательств расстрелял троих сослуживцев и сдался ВС России. По его словам, солдаты избивали и унижали его из-за незнания украинского языка и попыток общаться с ними на русском.

ВСУ
военные
пострадавшие
ДНР
