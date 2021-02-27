Синоптики рассказали, когда закончится слякоть в Москве

https://static.news.ru/photo/66b42e1a-7936-11eb-bd8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве закончится слякоть, возникшая после потепления.

По её словам, такая погода сохранится до середины апреля. Она отметила, что, вероятно, снег в городе будет лежать до конца марта.

Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет тёплое начало апреля, он быстро растает. Так что слякотная погода с тающими водами, скорее всего, прекратится только в апреле, — рассказала она.

Синоптик отметила, что в Москве март, фактически, является зимним месяцем. Это значит, что даже в конце марта может оставаться большое количество снега, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве днём 26 февраля поднялась до рекордных +6,4 градуса, установив новый рекорд для этого дня. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял шесть градусов тепла. Причиной такой высокой температуры после аномальных морозов стало не только мощное вторжение тёплого воздуха, но и солнце, которое выглянуло во второй половине дня. Всё это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось, писал NEWS.ru.