Синоптики пообещали москвичам «по-настоящему весеннюю» погоду

https://static.news.ru/photo/aa750018-9ab8-11eb-b34f-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Температура в столице с 12 апреля будет превышать среднесуточное значение апреля и не опустится ниже 5–7 градусов, сообщил портал «Метеоновости».

Ночь на понедельник, 12 апреля, в Москве обещает стать по-настоящему весенней. Температура воздуха не опустится ниже 5–7 градусов, а это даже выше, чем среднесуточное многолетнее значение апреля, — говорится на сайте агентства.

К середине недели ночная температура поднимется до 9–14 градусов, а днём — до 20 градусов. Такие показатели на 8–10 единиц выше климатической нормы.

При этом 15 апреля в городе может пойти дождь, а погода станет облачной. Как минимум до середины третьей декады апреля в столице сохранится дождливая, но майская погода, отметили синоптики.

Ранее, как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве не будет осадков, зато уже 14 апреля можно ждать летние кратковременные дожди. По его словам, они резко сменятся ясной погодой. Он добавил, что прежде в Москве дожди были переносными.

При этом он считает, что температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели окажется ниже, чем в первой. При этом Гидрометцентр прогнозировал в ближайшие дни аномальное тепло на данной территории с превышением температуры на восемь градусов.