Синоптик назвал регионы, которым грозит половодье Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: половодье грозит Подмосковью, Смоленской и Рязанской областям

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Затопление частных домов в Ленинградской области

Аномально теплая погода в Подмосковье грозит половодьем и может привести к подтоплению некапитальных строений в поймах рек в регионе, а также некоторых участков дорог в низинах, рассказал «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая ситуация также может наблюдаться в Смоленской и Рязанской областях. При этом в Приволжском федеральном округе наблюдаются еще более аномальные явления — там температура превышает норму на 7-9 градусов, что также провоцирует подъем уровня воды.

Вода выйдет на пойму и за пределы поймы и подтопит некоторые некапитальные строения, которые располагаются на пойме <...> Эта ситуация касается не только Подмосковья, но и сопредельных областей — Смоленской, Рязанской и других, — добавил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что при нормальном развитии весенней погоды талый снег в основном просачивается в почву. Однако в некоторых регионах России погода не мартовская, а апрельская и опережает свое климатическое развитие на три с половиной недели. Из-за аномально теплой погоды талый снег устремляется в реки, что создает опасность паводков и половодий, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе под Москвой затопило Каширское шоссе. Подтопление проезжей части зафиксировали в районе деревни Апаринка вблизи МКАД. Местные жители убеждены, что реки на дорогах образовались из-за некачественно проведенных ремонтных работ. Движение на этом участке было сильно затруднено.