Машины отправились вплавь по рекам Каширского шоссе В Ленинском округе под Москвой затопило Каширское шоссе

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

В Ленинском округе под Москвой затопило Каширское шоссе, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Подтопление проезжей части зафиксировано в районе деревни Апаринка вблизи МКАДА. Местные жители убеждены, что реки на дорогах образовались из-за некачественно проведенных ремонтных работ. Движение на этом участке сильно затруднено.

Из-за некачественной реконструкции отсутствует труба на перелива талой воды. Мосавтодор не спешит откачивать воду, чиновники не решают проблему. Мы будем заблокированы, если воду не откачают, а ее не откачивают, нет техники, — приводит издание слова местных жителей.

Ранее в нескольких регионах России начались паводки на фоне аномального потепления и осадков. В селе Ульяновка Пензенской области жителям пришлось перемещаться из одной части населенного пункта в другую на тракторе вместо общественного транспорта.

С половодьем столкнулись и жители Рязанской области. Почтальоны доставляют письма местным жителям, передвигаясь в ковше экскаватора. В Ульяновске вода не только мешает спокойно передвигаться по улицам, но и заливает подвалы домов. Одна из жительниц села Вырыпаевка пожаловалась, что ее дом залило до уровня порога, а экстренные службы не могут ей ничем помочь.