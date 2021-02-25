Силовики заковали в наручники петербурженку за переход дороги на красный

Сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге заковали в наручники и посадили в полицейскую машину девушку, которая перешла дорогу на красный свет.
Инцидент произошёл у Мариинского театра. Очевидец спросил у силовиков, с чем связаны их действия. Один полицейский заявил о «неповиновении», а другой потребовал не вмешиваться в работу полиции «согласно федеральному закону» и несколько раз требовал «отойти на два шага назад», не аргументируя это требование.
Видеоролик, который снял прохожий, опубликован в местной группе в соцсети «ВКонтакте».
Позднее телеканал «78»
Ранее в Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируют нападение на полицейского, который был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По данным полиции, пьяный мужчина нанёс силовику удар отвёрткой в глаз. Инцидент произошёл днём 23 января в селе Заброды Калачеевского района, писал NEWS.ru.