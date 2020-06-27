Силовики заинтересовались «двойным голосованием» в Вологде

https://static.news.ru/photo/3f76db9e-b9d9-11ea-a7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: . СУ СК России по Вологодской области/vk.com

Вологодские следователи начали проверку после того, как региональный избирком выявил факт двойного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Нарушение произошло 26 июня 2020 года. СК РФ установил, что бюллетень дважды получила женщина, которая работает членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса.

Гражданка проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не предупредив об этом комиссию, сделала то же самое на придомовой территории. По данным избиркома, полиция также начала проверку, говорится на официальном сайте регионального СК РФ.

Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об инциденте в ЦИК РФ и в УМВД России по Вологодской области. Двойное голосование сочли спланированной провокацией. Так как женщина работает членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от Коммунистической партии, она не могла не знать, что нарушает закон. По данному факту правоохранители уже начали проверку.

Свыше 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. За два дня после начала голосования явка, включающая проголосовавших онлайн, составила 19,49%. Участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли уже 70% подавших заявки. За 48 часов проголосовали более 823,6 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Голосование с самого начала было отмечено резонансными нарушениями, писал NEWS.ru.

Так, журналист Павел Лобков в качестве проверки системы на возможность подтасовок смог проголосовать и электронно, и очно. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова назвала его действия «провокацией», а позднее были аннулированы все бюллетени в урне УИК, куда повторно пришёл телеведущий. Кроме него несколько раз исполнить свой гражданский долг удалось и другим людям.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).