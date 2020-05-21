Силовики разыскивают боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана

Силовики ведут поиск боевиков в лесистой местности Хасавюртовского района Дагестана.
По словам источника в правоохранительных органах республики, активных боевых действий и боеконтакта пока не было. При этом он отметил, что это не остатки какой-либо группировки.
До последнего времени не было никаких группировок, почти все они были зачищены, но недавно несколько молодых ребят ушли в лес, — сообщил источник.
Он уточнил, что ушедших объявили в розыск,
Ранее NEWS.ru писал, что ликвидированные в Екатеринбурге боевики имели российское гражданство, один из них имел гражданства РФ и Азербайджана. Трое уничтоженных боевиков были сторонниками запрещённой на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что они были ликвидированы в частном доме на территории Чкаловского района.
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