Силовики разыскивают боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана

https://static.news.ru/photo/b09f0728-9c02-11ea-99a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Силовики ведут поиск боевиков в лесистой местности Хасавюртовского района Дагестана.

По словам источника в правоохранительных органах республики, активных боевых действий и боеконтакта пока не было. При этом он отметил, что это не остатки какой-либо группировки.

До последнего времени не было никаких группировок, почти все они были зачищены, но недавно несколько молодых ребят ушли в лес, — сообщил источник.

Он уточнил, что ушедших объявили в розыск, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ликвидированные в Екатеринбурге боевики имели российское гражданство, один из них имел гражданства РФ и Азербайджана. Трое уничтоженных боевиков были сторонниками запрещённой на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что они были ликвидированы в частном доме на территории Чкаловского района.