Силовики оцепили СИЗО, в котором находится Навальный

https://static.news.ru/photo/f8f192fe-5d8e-11eb-a43c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг московского следственного изолятора «Матросская Тишина», в котором в данный момент находится оппозиционер Алексей Навальный.

У СИЗО «Матросская Тишина», где сейчас находится Навальный, перекрыты улицы и всё оцеплено, — сообщил в Telegram-канале блогер Илья Варламов, ссылаясь на информацию от очевидцев.

Как писал NEWS.ru, на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Москве вышли 15 тысяч человек. Об этом сообщают СМИ. В МВД же говорят, что цифра значительно скромнее — четыре тысячи человек.

На митинг также пришли жена оппозиционера, которую уже задержали, и его мама. На акции присутствует глава Красносельского района Москвы Илья Яшин. Полиция на митинге действует достаточно жёстко. Митингующих задерживают, а они в ответ бросают в ОМОН снежками.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.