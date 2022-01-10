Сибиряки попросили не штрафовать директора школы за переполненные классы

Жители района Новосибирска Европейский Берег обратились с официальной просьбой к мэру города Анатолию Локтю и губернатору региона Андрею Травникову: они попросили не штрафовать директора школы № 76 в Новосибирске на 30 тысяч рублей за большое количество учеников. В своём письме местные жители указали на то, что за последние семь лет в районе не было построено ни одной школы, пишет Сиб.фм.

В микрорайоне Европейский Берег прирост жителей (в основном молодые семьи с детьми) увеличился на порядок и ещё будет увеличиваться. А количество муниципальных объектов, в том числе школ, не построено ни одной за последние 7 лет. Жители микрорайона Европейский Берег считают это наказание издевательством. Порядка 50 процентов всех учащихся школьников (школы № 76) являются детьми жителей Европейского Берега, — говорится в обращении.

В связи с этим жители Новосибирска просят отменить штраф и ввести в эксплуатацию школу № 220, которая находится на территории микрорайона Европейский Берег. Авторы подчеркнули, что такая инициатива позволит перераспределить учащихся, снизить нагрузку на учебные заведения и даже решить проблему с пробками. В случае если директора всё-таки оштрафуют, родители согласились собрать средства на возмещение ущерба.

Ранее жители красноярского микрорайона Образцово организовали «открытый урок» на пустыре, где должна быть построена школа. Так как её нет, детям приходится ездить в соседние микрорайоны.