Сибирячка, удочерённая в роддоме, спустя 35 лет нашла сестёр и братьев

https://static.news.ru/photo/85183ab2-914c-11eb-b20b-96000091f725_660.jpg Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирской области женщина отыскала шестерых своих сестёр и братьев спустя 35 лет, как её удочерили в роддоме. Приёмные родители признались ей в том, что она не родная, только после 18-летия.

35 лет назад мать бросила Данию в роддоме сразу после рождения. Женщина вела асоциальный образ жизни и увлекалась спиртными напитками. У неё уже были шестеро детей, которых пришлось забрать в детский дом, пишет «КП-Новосибирск».

Данию усыновила семья милиционера из Кыштовки. Они назвали девочку Виолеттой. Фамилия у отца была украинская, однако черты лица у девочки были татарские, что стало поводом для насмешек в школе. После 18-летия девушки родители признались, что удочерили её. И Дания-Виолетта решила отыскать родственников. Её историю опубликовали в газете.

Оказалась, что сёстры Дании Назира и Гуля давно её ищут. Они проживали в Барабинске, расположенном в 260 км от Кыштовки.

Звонит нам знакомая и говорит: «Статья вышла — девушка родных ищет, один в один как наша Гуля». У меня аж дыхание перехватило: неужели и правда наша Дания нашлась? — говорит Назира.

От сестёр сибирячка узнала, что у неё есть ещё трое сводных братьев от других отцов, но с ними девушки близкие отношения не поддерживают. Как и с матерью, которую не могут простить за то, что все оказались в детском доме.

Ранее в Пензенской области, как писал NEWS.ru, было возбуждено уголовное дело после жалоб воспитанников детского дома-интерната в Мокшане на избиения и унижения.