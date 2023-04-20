SHOT: ЗРК С-400 влетел в кювет под Тулой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-400

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в Тульской области перевернулся зенитный ракетный комплекс С-400. По информации канала, боеприпасы не сдетонировали, угрозы взрыва в регионе нет. В сообщении говорится, что 33-летний водитель в результате аварии сломал руку. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, ЗРК С-400 передвигался в колонне из восьми единиц военной техники, однако в какой-то момент отстал. Авторы утверждают, что по предварительной версии водитель не справился с управлением и влетел в кювет.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде автомобиля «Газель» на Ленинградском шоссе на севере столицы. ЧП произошло вечером 25 января. Как сообщает Telegram-канал «112», автомобиль принадлежит Министерству обороны.

До этого что девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в Тульской области. Информация о количестве пострадавших уточняется. Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись.