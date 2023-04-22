SHOT: жителей Белгорода вывезли из радиуса 100 метров от найденной бомбы

Фото: v_v_demidov/t.me

Telegram-канал SHOT сообщает, что жителей и гостей Белгорода вывезли из радиуса 100 метров от места обнаружения бомбы ФАБ-500. По информации канала, на прилегающей улице патрулируют военные. В районе зафиксированы сильные пробки. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

SHOT со ссылкой на очевидцев рассказал, что местные власти пообещали устранить проблему в течение двух-трех часов и вернуть жителей обратно домой.

Говорят про 2-3 часа, пока авиабомбу выкопают и на полигон увезут. В остальном город живет как и жил. Только оживился слегка, — рассказал источник SHOT.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.

22 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде под землей на глубине семь метров обнаружили снаряд ФАБ-500. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, боеприпас был обнаружен в 250 метров от места падения первого снаряда. Он рассказал, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы. Находку решили обезвредить на военном полигоне.