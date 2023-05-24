ВСУ снова открыли огонь по приграничным селам SHOT: ВСУ обстреливают село Козинка рядом с украинской границей

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины снова обстреливают приграничное село Козинка Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что в результате ночного обстрела в Грайворонском округе был поврежден газопровод. Минобороны или местные власти информацию не комментировали.

По информации SHOT, под удар попало также село Сподарюшино Грайворонского района.

Ранее Гладков сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников, атаковавших ночью 24 мая Белгородскую область. Он уточнил, что остальные БПЛА повредили дома, административные здания, транспорт в Белгороде и двух районах.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.