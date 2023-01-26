SHOT: прохожий нашел заряженный огнемет во время прогулки у речки в Пушкино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивный пехотный огнемет «Шмель-М»

Telegram-канал SHOT сообщает, что прохожий нашел на берегу реки Уча в подмосковном Пушкино заряженный реактивный пехотный огнемет (РПО) «Шмель». По информации канала, саперы обнаружили, что оружие лежало с боеприпасом внутри, было опломбировано и находилось в «транспортировочном положении».

Telegram-канал уточнил, что на данный момент неизвестно, откуда огнемет взялся у реки и кто собирался его использовать.

При взрыве термобарического снаряда все живое в зоне поражения уничтожается большим давлением и температурой в 850 градусов, люди буквально обугливаются, техника плавится, поглощается весь кислород. При нескольких попаданиях из такого огнемета можно обрушить часть пролета небольшого здания.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что около здания Следственного управления МВД по Томской области заложили муляж взрывного устройства. По информации источника, перемотанную скотчем коробку с торчащими проводами обнаружили у входа утром.