Baza: муляж взрывного устройства заложили около СУ МВД по Томской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что около здания следственного управления МВД по Томской области заложили муляж взрывного устройства. По информации источника, перемотанную скотчем коробку с торчащими проводами обнаружили у входа утром.

Как пишет Baza, муляж нашли со стороны Кировской улице, после чего на место были вызваны саперы. Telegram-канал уточняет, что после осмотра выяснилось, что никаких взрывных веществ в коробке не было, но там находились различные металлические изделия.

Baza сообщила, что в настоящее время остается неизвестным, кто оставил этот муляж у здания СУ МВД по Томской области. В ведомстве информацию не комментировали.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в несколько судов Подмосковья поступили сообщения об угрозе применения фекальной бомбы. Механизм работы такой бомбы пранкеры описывать не стали. По данным канала, из-за сообщений о минировании работников судов эвакуировать не стали. Сотрудники службы безопасности обошли здания судов по периметру. По итогам проверки снаряды и мины найдены не были.

СМИ ранее сообщали, что 58-летний житель Пензы пригрозил отправить бомбы и ракеты сотруднику компании «МегаФон» после того, как с его абонентского счета списали 86 рублей. После озвученных угроз кинологи и сотрудники ОМОНа пришли в квартиру к мужчине с обыском, однако никаких взрывных устройств не нашли.