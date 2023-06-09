Опасный спирт со склада МВД для «Мистера Сидра» похищали члены одной семьи Полиция задержала отца и сына, похищавших смертельно опасный спирт для «Мистера Сидра»

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Полиция задержала похитителей опасного спирта, который добавляли в «Мистер Сидр», сообщает LIFE.ru. Отец с сыном вынесли со склада МВД более шести тонн жидкости, им грозит до шести лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей. По данным Минздрава, в результате отравления суррогатным напитком погиб 31 россиянин.

50-летний Алексей и его 27-летний сын Дмитрий с 20 по 30 мая приходили на склад, куда их пропускал сержант полиции Иван Г. Опасную продукцию они отвозили на завод, где производили «Мистер Сидр».

Представитель МВД Ирина Волк ранее заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.

Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем на территории России достигло 101 человека, умер 31 человек. На данный момент в медицинских учреждениях различных регионов России, включая Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области и Удмуртию, на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Из них состояние четырех человек оценивается как крайне тяжелое, еще 24 — как тяжелое.