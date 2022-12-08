Учащихся госпитализировали в Дагестане из-за распыления газового баллончика В Дагестане госпитализировали 13 школьников после распыления газового баллончика

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Учеников Касумкентской общеобразовательной школы № 1 в Дагестане массово госпитализировали после того, как один из учеников распылил на перемене газовый баллончик, сообщили в пресс-службе администрации Сулейман-Стальского района. Учителя эвакуировали школьников из здания. В результате ЧП 13 детей попали в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Во время перемены ученик седьмого класса Касумкентской общеобразовательной школы № 1 распылил в коридоре школы аэрозольный газовый распылитель «Зверобой 10 М» (срок годности истек в 2016 году), — сказано в сообщении.

Между тем Telegram-канал «Тут Кавказ» сообщил, что в больнице оказались 14 школьников. Три девочки находятся в отделении реанимации в состоянии средней тяжести. Четверо учеников остаются под наблюдением врачей, остальных отпустили домой.

Ранее стало известно, что в школе № 21 Нижневартовска между восьмиклассниками произошла поножовщина. Пострадавший школьник с ранением был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Городские власти сообщили, что врачи борются за его жизнь.

После произошедшего уроки в школе отменять не стали. Позже директора школы, где произошло ЧП, уволили.