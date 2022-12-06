Школьник в Нижневартовске ударил ножом одноклассника В Нижневартовске школьник в крайне тяжелом состоянии попал в больницу с ножевым ранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городская администрация Нижневартовска сообщает, что ученик восьмого класса одной из местных школ ударил своего одноклассника ножом. По имеющимся сведениям, один подросток нанес ранения другому в результате произошедшего между ними конфликта. Администрация уточняет, что пострадавший школьник госпитализирован. Подчеркивается, что его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Шестого декабря, около 08:00 по местному времени между учащимися 8 класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье, — передает администрация Нижневартовска.

В образовательном учреждении не остановили учебный процесс после ЧП. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции.

На случившееся отреагировал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Он поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причинах ЧП.

Ранее подмосковный главк СКР сообщил, что в области задержана 14-летняя девочка, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего брата. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для расследования предметы, а также допросили подозреваемую и родителей. Сотрудники СКР также планируют допросить учителей девочки и школьного психолога.